Torino: aggressione con martello e barra di ferro a un clochard, arrestati 4 romeni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo una lite hanno brutalmente aggredito un senzatetto: lo hanno colpito con un martello e una barra di ferro, procurandogli fratture agli arti e lo sfondamento del calotta cranica. Per questo 4 uomini, tutti nati in Romania, sono stati arrestati dalla Polizia a Torino. I fatti risalgono al 4 aprile. Intorno alle 10, le volanti e la Squadra Mobile intervengono in via Fossata 18, in uno stabile abbandonato. Qui scoprono l’aggressione: la vittima è un cittadino marocchino di 36 anni, irregolare in Italia e senza fissa dimora. A raccontare l'accaduto è la compagna del ferito: quattro uomini, dopo essere entrati nella struttura fingendosi poliziotti, si sono scagliati contro il clochard, prima di scappare e far perdere le proprie tracce. Il senzatetto viene ricoverato all’ospedale San Giovanni Bosco, con una prognosi di 90 giorni. Alla polizia viene spiegato che nella serata precedente il marocchino aveva avuto una violenta lite con un romeno di nome Gheorghe. (segue) (Rpi)