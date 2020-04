Torino: aggressione con martello e barra di ferro a un clochard, arrestati 4 romeni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ulteriori informazioni raccolte sul posto consentono di identificare con certezza uno degli aggressori: si tratta di B.G.A., classe 1973, che però si è reso irreperibile. Le intercettazioni telefoniche portano alla raccolta di numerose fonti di prova e all’individuazione di un’area della zona di Barriera Milano dove possono trovarsi i 4 aggressori. I successivi servizi investigativi, coordinati dalla procura (pm Arnaldi di Balme), e le attività di appostamento consentono di far scattare il blitz: un’irruzione nell’appartamento occupato dai fuggitivi, in via Lauro Rossi. Dalla perquisizione eseguita e dagli elementi raccolti si procede al fermo dei quattro. Si tratta di B.G.A., U.M.A. , classe 1988, I.G.R., classe 1969, e L.I., classe 1969. (Rpi)