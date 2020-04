Spagna: ripartono alcune attività non essenziali, le regole poste da Madrid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Distanze sociali, cautele negli spostamenti e dieci milioni di mascherine da distribuire tra gli utenti del trasporto pubblico. Sono alcune delle linee guida stabilite dal governo spagnolo per la parziale riapertura delle attività non essenziali, prevista tra oggi e domani. Una mossa che scongela parte del paese solo due settimane dopo un decreto che disponeva la serrata totale del paese. Una scelta sulla quale gravano perplessità di alcuni medici e scienziati, e la ferma censura del presidente della Catalogna, Quim Torra, secondo cui il presidente del governo Pedro Sanchez compie un atto di "enorme imprudenza". L'esecutivo sottolinea che si tratta in realtà di un ritorno alle condizioni poste nel primo decreto di emergenza, emanato il 14 marzo, e che molte attività "a rischio" rimangono chiuse: scuole, bar, ristoranti, centri culturali e di divertimento. Riparte l'edilizia ma con una limitazione: lavorano solo i cantieri degli stabili in costruzione o senza inquilini, a meno di emergenze o nel caso in cui si possano organizzare circuiti d'accesso diversi tra abitanti e operai. (segue) (Res)