Spagna: ripartono alcune attività non essenziali, le regole poste da Madrid (2)

- Si rimettono in moto i lavoratori delle principali industrie così come quelli delle imprese che forniscono riscaldamenti e aria condizionata, i lavoratori domestici, i sindacati, gli impiegati ai caselli autostradali e uffici di avvocato. A tutti questi però viene chiesto il rispetto di regole di prevenzione fissate dal ministero della Salute: non si possono recare al lavoro le persone con i "classici" sintomi della Covid-19 o se si ha avuto contatti con una persona contagiata, condizione che fa scattare la quarantena. Chi appartiene alle categorie a rischio, persone con patologie cardiovascolari pregresse, tumori e gravidanza, sono invitate a contattare il medico prima di decidere se tornare al lavoro. Dove possibile, si continuerà inoltre a lavorare a distanza. Per chi si reca al lavoro, il governo ha comunque fornito una serie di raccomandazioni. In primo luogo usare le mascherine, presidio che le forze di sicurezza hanno iniziato a distribuire presso la cittadinanza. Si chiede quindi di usare mezzi di trasporto che consentano di mantenere almeno due metri di distanza dagli altri, misura da rispettare anche vanno a piedi per strada. È sconsigliato viaggiare in più di una persona per macchina; in caso, sarà bene disporsi almeno uno per fila di sedili. Andranno evitate le attività con molte persone e promossi orari di entrata e uscita dal lavoro scaglionati in modo da decongestionare le fasce più critiche della giornata. (Res)