Russia: vicepremier, ci auguriamo che non si abbia crescita esponenziale contagi Covid-19

- Le autorità della Federazione Russa si augurano che non si debba assistere ad una crescita esponenziale del numero dei contagi da Covid-19, il cui incremento medio giornaliero si è attestato al 17-18 per cento per il momento. Lo ha dichiarato oggi la vicepremier russa Tatjana Golikova, intervenuta in diretta sull’emittente “Rossija 24”. “Il tasso di crescita attuale ci fa ben sperare, e ci auguriamo di non dover gestire una crescita esponenziale del numero dei contagi”, ha detto, sottolineando però che la situazione “non è proprio buona”. (Rum)