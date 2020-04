Scuola: Ronzulli (FI), Locatelli suggerisce stop fino a settembre, governo cosa dice?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della commissione parlamentare per l'Infanzia e l'Adolescenza, Licia Ronzulli, evidenzia che "il presidente del Consiglio superiore della sanità, Franco Locatelli, ha prospettato in tv la possibilità di tenere le scuole chiuse fino a settembre. Il governo dica chiaramente se è così, chiarisca subito se per quanto riguarda le lezioni in classe l'anno scolastico può dirsi concluso e se intende dunque accogliere la proposta di Locatelli". Arrivare "fino alla scadenza delle attuali restrizioni per prorogarle - avverte in una nota - non aiuta di certo le famiglie a organizzarsi, specie quelle con minori che hanno l'evidente necessità, oltre che il diritto, di sapere in tempo utile se i propri figli dovranno continuare a studiare autonomamente a casa fino alla fine dell'anno scolastico in corso o meno".(Com)