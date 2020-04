Energia: Cremlino, paesi Opec+ in grado di raggiungere un compromesso quando necessario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il raggiungimento di un accordo sui tagli alla produzione petrolifera dimostra ancora una volta che i paesi aderenti al formato Opec+ sono perfettamente in grado di trovare un compromesso quando si ha la necessità di stabilizzare il mercato. Lo ha dichiarato oggi il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, al suo consueto briefing con la stampa. “Crediamo si tratti di un accordo storico, e che sia stato dimostrato ancora una volta che i produttori di petrolio sono perfettamente in grado di trovare un compromesso in caso di necessità”, ha detto il rappresentante della presidenza russa, aggiungendo che “questa nuova intesa contribuirà a fermare le fluttuazioni che stanno interessando i prezzi del petrolio”. (Rum)