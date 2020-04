Uee: leader si riuniranno domani in teleconferenza per discutere pandemia Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I capi di Stato dei paesi aderenti all’Unione economica eurasiatica (Uee) si riuniranno domani in teleconferenza per discutere una serie di questioni di rilievo relative alla pandemia di Covid-19 e ai suoi effetti sulla stabilità economica della regione. Lo riferisce l’agenzia di stampa bielorussa “Belta” citando sue fonti nella Commissione economica eurasiatica. “Una riunione di lavoro tra i membri del Supremo consiglio economico eurasiatico è stata convocata dal presidente Aleksander Lukashenko, per discutere gli ultimi sviluppi collegati alla pandemia di Covid-19”, ha detto la fonte. (Res)