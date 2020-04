Brasile: coronavirus, camice bianco per il Cristo redentore di Rio de Janeiro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un camice bianco ha vestito nella notte di domenica il Cristo redentore, l'imponente statua che sovrasta domina la montagna del Corcovado, a picco sulla città brasiliana di Rio de Janeiro. È l'omaggio che il paese ha voluto dedicare ai medici e operatori sanitari impegnati nella difficile lotta contro la diffusione del coronavirus, nel corso di una attesa cerimonia celebrata dall'arcivescovo don Orani Tempesta. Sotto il Cristo vestito da medico, con tanto di stetoscopio, è apparsa in rassegna la parola "grazie" in una quindicina di lingue. La statua ha anche "indossato" l'immagine di una infermiera con l'invito, ormai noto a tutte le latitudini, di rimanere in casa. Il Brasile, primo paese a registrare un caso di contagio in America latina, ha superato la soglia dei 22mila contagi, mentre il bilancio delle vittime tocca quota 1.223. (Brb)