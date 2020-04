Roma: aggredisce la compagna e la figlia di pochi mesi, arrestato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su segnalazione del 112, che riferiva di una lite in famiglia in via Albalonga, nel quartiere San Giovanni, sono intervenuti gli agenti del commissariato di zona e hanno trovato, arrivati nell'appartamento, una donna in lacrime, spaventata, con una neonata tra le braccia con un grosso livido in testa. La vittima ha raccontato agli agenti di essere stata aggredita dal compagno a calci e schiaffi e che aveva colpito, nella foga, anche la figlia di tre mesi. L'uomo, per niente intimorito dalla presenza degli agenti, ha continuato a minacciare di morte la compagna e i poliziotti. B.C. romano di 40 anni, con precedenti, è stato allora accompagnato in commissariato dove gli investigatori hanno appurato che il 40enne non era nuovo a simili violenze, soprattutto quando sotto l'effetto di alcol e droghe. Mamma e figlia sono state accompagnate in ospedale: la donna è stata medicata con una prognosi di 21 giorni, mentre la piccola è stata ricoverata per accertamenti un paio di giorni. L'uomo è stato arrestato per maltrattamenti, violenza e minacce a pubblico ufficiale ed è stato accompagnato a Regina Coeli; inoltre per lui è stato disposto il divieto di avvicinamento.(Rer)