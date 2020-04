Coronavirus: M5s, da decreto Imprese spinta a reagire ad emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Movimento cinque stelle, in un post sul blog, sottolinea che "l'emergenza coronavirus sta mettendo a dura prova il nostro Servizio sanitario nazionale, ma anche imprese, artigiani, commercianti, professionisti, famiglie, che stanno rispettando scrupolosamente le disposizioni restrittive pagando un prezzo molto alto in termini di mancato reddito" e insiste: "Per questo il Movimento cinque stelle e il governo non smetteranno di essere al fianco delle imprese italiane. Con il decreto Liquidità, già operativo, imprenditori, artigiani, autonomi e professionisti avranno il sostegno e la spinta di cui hanno bisogno per fronteggiare l'emergenza e ripartire". Innanzitutto, spiega il M5s, "abbiamo trasformato il Fondo di garanzia per le Piccole e medie imprese (Pmi) in uno strumento capace di garantire fino a 100 miliardi di liquidità. Abbiamo snellito al massimo le procedure burocratiche di accesso al Fondo, che è stato esteso anche alle aziende fino a 499 dipendenti". (segue) (Rin)