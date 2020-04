Coronavirus: M5s, da decreto Imprese spinta a reagire ad emergenza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono previste, spiega il post, "garanzia al 100 per cento fino a un massimo di 25 mila euro, senza alcuna valutazione del merito di credito. In questo caso le banche potranno erogare i prestiti senza attendere il via libera del Fondo di garanzia; garanzia al 100 per cento (di cui 90 per cento Stato e 10 per cento Confidi) fino a un massimo di 800 mila euro, senza valutazione andamentale. Garanzia al 90 per cento fino a 5 milioni di euro, senza valutazione andamentale. Le nostre imprese - rimarca il Movimento - hanno estremo bisogno di disponibilità finanziaria immediata: per questo abbiamo previsto anche la possibilità di concedere garanzie statali sui prestiti bancari attraverso Sace (del gruppo italiano Cassa depositi e prestiti), per le imprese di grandi dimensioni e le Pmi, inclusi lavoratori autonomi e liberi professionisti, che abbiano esaurito la propria capacità di accesso al Fondo centrale di garanzia. Nonché misure mirate a potenziare gli strumenti per sostenere l'export, l'internazionalizzazione e gli investimenti delle aziende". E' stata anche prorogata, continua il post sul blog delle Stelle, "la sospensione di tributi e contributi per altri due mesi e quella relativa agli sgravi per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale nei luoghi di lavoro, per proteggere la salute di tutti. Il decreto prevede anche tutta un'altra serie di interventi e agevolazioni come le procedure semplificate per la sottoscrizione dei contratti e per il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche, la sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito e l'accesso al fondo di solidarietà mutui 'prima casa' anche per ditte individuali e artigiani. Le aziende, gli uomini d'impresa, i lavoratori, saranno la vera potenza che risolleverà l'Italia. Li sosterremo sempre e insieme ci rialzeremo da questa dura prova". (Rin)