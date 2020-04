Gallarate (VA): pusher fermato durante controlli misure anti-contagio, era ricercato da Interpol

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fermato durante i controlli sul rispetto delle misure anti-coronavirus, ma su di lui pendeva un mandato di cattura internazionale: una spacciatore albanese ricercato dalle autorità del suo paese è stato per questo arrestato sabato pomeriggio a Gallarate, in provincia di Varese. Durante i controlli per il rispetto delle normative anti-contagio, intensificati dal locale commissariato nei giorni di festa, gli agenti hanno fermato un’autovettura con a bordo due stranieri che, oltre a non esser in regola con il rispetto delle misure, hanno avanzato una proposta anomala e sospetta: lasciare in ‘pegno’ i propri documenti alla volante, per poter andare subito a fare la spesa. Probabilmente il loro obiettivo era quello di eludere ulteriori approfondimenti investigativi. Gli agenti a quel punto hanno accompagnato i due uomini in ufficio per sottoporli ad una più capillare verifica di polizia: i due albanesi, residenti altrove e non conosciuti alle forze di polizia locali, sono risultati ben noti ad altre forze dell’ordine e alle autorità di polizia operanti oltre i confini nazionali, in quanto pregiudicati e soprattutto inclini a un’assidua attività di spaccio di stupefacenti. Il più anziano era ricercato da due anni dall'Interpol, a seguito di un mandato di arresto emesso dalle autorità albanesi per traffico di stupefacenti, perché trovato in possesso di oltre 60 kg di marijuana. Per questo motivo l’uomo, al termine delle operazioni di rito, è stato tratto in arresto dai poliziotti del commissariato di Gallarate e associato alla casa circondariale di Busto Arsizio, a disposizione dell’autorità giudiziaria competente.(com)