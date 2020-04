Coronavirus: in Bulgaria 676 contagi, 31 i morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono attualmente 676 le persone attualmente positive al Covid-19 in Bulgaria: un dato la cui crescita è ormai prossima ad un punto percentuale. Lo si apprende dagli ultimi dati diffusi dal capo del quartier generale operativo per il contrasto all’epidemia, Ventislav Mutafchiiski. Per quanto riguarda i decessi e i guariti, il bilancio totale si è attestato rispettivamente a 31 e 71 pazienti: l’età media dei morti è pari a 64 anni. Al momento nel paese ci sono 230 pazienti positivi ricoverati in ospedale, 36 dei quali in terapia intensiva perché necessitano di supporto respiratorio. (Bus)