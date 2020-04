Yemen: Coalizione araba, 241 le violazioni Houthi della tregua in 48 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Coalizione araba a sostegno del governo legittimo nello Yemen ha annunciato che le milizie Houthi hanno commesso in 48 ore 241 violazioni dell'accordo di cessate il fuoco entrato in vigore il 9 aprile. La Coalizione ha affermato che le violazioni includono attacchi militari con tutti i tipi di armi leggere e pesanti e missili balistici. In una nota, la Coalizione ha sottolineato che le forze dell'esercito nazionale yemenita stanno invece rispettando il cessate il fuoco. Lo Stato maggiore dell'esercito yemenita regolare ha affermato che "applichiamo il massimo autocontrollo quando si tratta delle regole di ingaggio, riservando il diritto legittimo di rispondere in casi di autodifesa sulla prima linea del fronte". Il portavoce della Coalizione, il colonnello Turki al Maliki, aveva annunciato mercoledì 8 aprile scorso un completo cessate il fuoco nello Yemen per due settimane come parte degli sforzi per combattere la diffusione del coronavirus. (Res)