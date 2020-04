Frosinone: corsa di cavalli per festeggiare la Pasqua, 4 rom denunciati a Sora

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una corsa di cavalli per smaltire il pranzo di Pasqua. Ad organizzarla, ieri a Sora, è stato un gruppo di uomini appartenenti alla famiglia Rom dei Di Silvio. Approfittando delle strade deserte, alle 16.30 circa hanno lanciato su una strada rettilinea due calessi trainati da cavalli. A scortare i due corridori nella sfida, c’erano quattro auto i cui conducenti, con una guida spericolata, hanno occupato l’intera carreggiata per proteggere i carri ed evitare che altre auto potessero interrompere la gara. Dalle macchine della “scorta”, persone sedute sui finestrini, incitavano i due fantini e gli animali ma hanno anche registrato dei video che poi sono stati diffusi sui social. Partendo da alcune segnalazioni i carabinieri di Sora, coordinati dal colonnello Fabio Cagnazzo, hanno individuato il gruppo denunciando i quattro uomini per interruzione di pubblico servizio, maltrattamento di animali e organizzazione di competizioni non autorizzate tra animali che possono mettere in pericolo l'integrità fisica, tutto con l’aggravante del concorso. Tutte le auto sono state sequestrate mentre si cercano i cavalli. Tutti gli indagati sono stati anche sanzionati per manifestazione non autorizzata e i due conduttori dei calessi anche per competizione sportiva su strada senza autorizzazione. (Rer)