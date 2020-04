Torino: incendio in una casa a Ceresole, intervengono i vigili del fuoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Incendio, questa mattina, in una casa a Ceresole, località Borgiallo, ultimo comune della valle Orco, in provincia di Torino. Le fiamme si sono sprigionate, per motivi ancora da accertare, in una villetta a due piani. A dare l'allarme è stato il proprietario. Sono intervenuti sul posto la squadra di Ivrea, quella dei volontari di Courgnè, con autoscala e carro autoprotettori dalla centrale di Torino. Non ci sarebbero feriti. (Rpi)