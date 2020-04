Cultura: Biblioteche di Roma, alla ricerca di fotografie per raccontare storie di Capitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Biblioteche di Roma lancia l'iniziativa "L'Album di Roma. Fotografie private del Novecento", un progetto on line nato dalla collaborazione con il Comune di Roma e l'Archivio capitolino. Il portale raccoglie moltissime fotografie, provenienti da privati, ma anche da enti e istituzioni, che ricostruiscono, come un puzzle, la Roma del Novecento: un volto a tratti inedito della città, dei suoi territori, delle sue micro comunità radicate nei quartieri. L'Album ospita anche una sezione dal titolo "Microstorie" dove le immagini sono accompagnate da brevi storie di chi vi è ritratto, racconti di ricordi personali che diventano patrimonio di una storia collettiva. "In questi tempi d'incertezza e preoccupazione, l'Album di Roma più che mai si presta, con le sue immagini del passato, ad accompagnarci in un dolce e curioso viaggio nel Novecento, sempre più lontano da noi, eppure così vicino nei ricordi familiari. Una raccolta aperta e interattiva per soddisfare il nostro bisogno di riscoprire "com'eravamo", come singoli e come comunità", si legge nella nota di Biblioteche di Roma. "Chi voglia uscire per un po' dal clima plumbeo che ci attanaglia, può tuffarsi con noi in questa dimensione di memoria condivisa, contribuendo a incrementare l'archivio fotografico con i suoi scatti familiari del Novecento. Cerchiamo immagini che rappresentino la vita quotidiana, persone e gruppi ripresi all'interno del paesaggio urbano di Roma, eventi pubblici e storici", è l'appello dei promotori dell'iniziativa. (Com)