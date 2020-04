Coronavirus: Fontana, errori? Mi facciano contestazioni specifiche, noi abbiamo seguito protocolli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Io vorrei mi facessero delle spiegazioni e delle contestazioni specifiche sugli errori”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, intervenendo al programma “Centocittà” su Rai Radio 1. “Purtroppo noi abbiamo seguito tutti i protocolli e abbiamo fatto tutte le scelte d’accordo con l’Istituto superiore di sanità, abbiamo dovuto ricorrere all'ospedalizzazione perché da noi la gente se non veniva ospedalizzata purtroppo non riusciva a sopravvivere. Abbiamo dovuto aprire tantissime camere di rianimazione che all’inizio non c’erano, perché purtroppo tantissime persone per sopravvivere avevano bisogno dei respiratori e dei ventilatori. Quindi vorrei capire quali possano essere le contestazioni sugli errori commessi”, ha detto Fontana, assicurando che i respiratori sono stati dati a chi ne aveva bisogno: “Li abbiamo dati, ma i ventilatori li abbiamo più che raddoppiati. È stato uno sforzo immane ed è stata la prova che tanta gente avesse bisogno del ventilatore, non è che lo concedessimo per uno sfizio, ma perché altrimenti la gente moriva”. (Rem)