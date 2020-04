Mantova: carabinieri arrestano coniugi per l’omicidio del vicino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina i carabinieri del comando provinciale carabinieri di Mantova hanno dichiarato in stato di fermo due coniugi indiani, regolari sul territorio nazionale, classe '75 e '88, in quanto ritenuti gravemente indiziati di concorso nel delitto di omicidio volontario premeditato di Kumar Rajiv, connazionale del 1977, pregiudicato. Al fermo, hanno fatto sapere gli inquirenti, si è arrivati all’esito della serrata attività d’indagine coordinata dalla Procura di Mantova e scaturita dal rinvenimento nella giornata di ieri del cadavere di Kumar presso la propria abitazione, in Villa Saviola di Mottegiana (Mn), con plurime ferite sul corpo generate da oggetto contundente. La molteplicità di indizi e le numerose escussioni testimoniali, oltre alle acquisizioni di natura tecnica, hanno permesso agli inquirenti di operare i fermi dei due soggetti indagati dell'omicidio e di ricostruire la dinamica e la situazione in cui la coppia viveva per il comportamento violento del vicino Kamur nei loro confronti. Gli arrestati sono stati tradotti presso il carcere di Mantova.(Ren)