Cipro: presidente, oggi riunione con leader dei partiti per discutere questioni economiche

- Il presidente cipriota, Nicos Anastasiades, incontrerà questa mattina i leader delle principali forze politiche nel paese, per discutere lo stato attuale dell’economia nazionale e il programma che il governo ha in mente di lanciare per contrastare le conseguenze negative dell’epidemia di Covid-19. Lo riferisce il quotidiano “Cyprus Mail”, aggiungendo che alla riunione prenderanno parte anche il presidente del parlamento, Demetris Syllouris, il governatore della Banca centrale, Constantinos Irodotou, e il ministro delle Finanze Constantinos Petrides. “All’ordine del giorno ci saranno alcune questioni di carattere economico legate agli effetti della pandemia di Covid-19 sul paese”, ha detto il portavoce del governo di Nicosia, Kyriakos Koushios. (Res)