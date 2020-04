Coronavirus: Fontana, sono convinto che presto inizierà discesa verticale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero dei contagi in Lombardia sta calando meno velocemente di quanto si aspettasse il presidente della Regione Attilio Fontana, che intervenendo al programma “Centocittà” su Rai Radio 1 si è però detto convinto che presto la curva inizierà a scendere verticalmente. “È chiaro che il virus è stato particolarmente violento in Lombardia, perché molto probabilmente stava circolando nel nostro territorio già da parecchi giorni, come dicono gli esperti. E questo è probabile, anche perché sennò non si spiegherebbe quest'ondata di una violenza inaudita, che non ha potuto in nessun modo essere controllata. La curva sta rallentando, ma sta rallentando molto ma molto adagio. Io ero convinto che rallentasse molto più velocemente, ma mi auguro sia una questione di giorni e che presto si vedano ancora di più gli effetti benefici di questa chiusura. Probabilmente stiamo ancora vivendo le code del periodo in cui invece eravamo semi-chiusi”, ha detto Fontana. “Sono anche convinto - ha concluso il presidente della Regione - che, nonostante i numeri siano ancora un po’ così, presto inizierà la discesa verticale. Abbiamo fatto un periodo di discesa moderata, io sono convinto che presto inizierà una discesa più intensa, più violenta, più verticale e si interromperà il contagio”.(Rem)