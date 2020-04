Coronavirus: arriva in Italia seconda squadra di esperti da Cuba

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Arriva oggi in Italia - all'aeroporto di Torino Caselle - la seconda squadra di medici ed esperti inviati da Cuba per dare un contributo alla lotta contro la ifusione del nuovo coronavirus. Il gruppo, ricorda l'ambasciata dubana a Roma, è composto da 38 professionisti (21 medici, 16 infermieri e un coordinatore logistico) che fanno parte della squadra medica di azione internazionale “Henry Reeve”. Esperti che presteranno il loro servizio nell'area sanitaria dedicata alla Covid-19 allestita nel complesso delle Ogr (ex OfficineGrandi Riparazioni) di Torino. Una prima squadra di medici ed infermieri cubani opera dal 22 marzo in collaborazione con i sanitari italiani all'ospedale di Crema, in Lombardia. La delegazione diplomatica ricorda che l'arrivo dei professionisti cubani risponde "a una richiesta del presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio", e conta "con il sostegno del ministro della Salute Roberto Speranza, della città di Torino e del suo sindaco Chiara Appendino, dell'Agenzia di Scambio Culturale ed Economico con Cuba (Aicec), nonché della fondazione Specchio dei Tempi, dell’impresa Lavazza e della Croce Rossa Italiana, tra le altre istituzioni, associazioni ed enti piemontesi". Cuba "considera indispensabile contribuire al necessario incremento della solidarietà,della collaborazione internazionale e degli sforzi congiunti a livello globale per risolvere nel minor tempo possibile la sfida enorme che questa pandemia impone", conclude la nota. (Res)