Coronavirus: in Russia 2.558 nuovi casi, nel paese 18.328 contagi

- Le autorità della Federazione Russa hanno confermato 2.558 nuovi casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore, portando così il numero totale dei contagi nel paese a 18.328 persone. Lo si apprende dai dati aggiornati resi noti dal Centro di coordinamento per il contrasto all’epidemia. “Sono stati rilevati nuovi casi in 62 regioni, con una crescita al 16,2 per cento”, si legge nel rapporto. Stando alle informazioni diffuse, gli incrementi più consistenti sono stati registrati nella città di Mosca, nella regione circostante e a San Pietroburgo, con un aumento dei contagi pari rispettivamente a 1.355, 495 e 121 persone. In aumento anche i decessi, che si sono attestati in totale a 148 dopo la morte di 18 nuovi pazienti. Per quanto riguarda i guariti, il bilancio complessivo è pari a 1.470 pazienti con un incremento di 179. (Rum)