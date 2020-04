Business News: Sudafrica, per Banca centrale nel 2020 economia potrebbe contrarsi fino al 4 per cento a causa del Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale del Sudafrica ha ridotto le sue stime di crescita dell’economia, prevedendo una contrazione fino al 4 per cento nel 2020 a causa della pandemia di coronavirus. “Stime aggiornate mostrano che l'economia si contrarrà dal 2 al 4 per cento nel 2020, anche se queste proiezioni sono provvisorie”, ha dichiarato la South African Reserve Bank (Sarb) nella sua revisione semestrale della politica monetaria pubblicata oggi, secondo cui è improbabile che la crescita superi l'1 per cento l'anno successivo. “C'è un margine limitato per un rimbalzo, ma è improbabile che la crescita superi l'1 per cento nel 2021”, si legge nel documento, secondo cui i rischi al ribasso delle previsioni potrebbero essere estesi. L'economia del Sudafrica era già alle corde prima della pandemia, avendo fratto registrare la sua seconda recessione in due anni nell'ultimo trimestre del 2019. Venerdì scorso l'agenzia Fitch ha ridotto il rating del paese al segmento “segmento sub-investment grade”, prevedendo una contrazione dell'economia del 3,8 per cento nel 2020 e un deficit fiscale dell'11,5 per cento del prodotto interno lordo (Pil). La settimana prima l’agenzia Moody’s aveva invece declassato il rating del paese a “spazzatura”. (Res)