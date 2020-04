Business News: Sudafrica, Anc dice no ad aiuti Fmi e Banca mondiale per fronteggiare pandemia di Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Sudafrica non dovrebbe rivolgersi al Fondo monetario internazionale (Fmi) o alla Banca mondiale per chiedere aiuto contro l'impatto della pandemia di coronavirus sull’economia. È quanto dichiarato in una nota congiunta dal Congresso nazionale africano (Anc), il partito di governo, e i suoi alleati del Partito comunista sudafricano e della federazione sindacale Cosatu. “Siamo molto preoccupati per l’ipotesi, avanzata dal ministro delle Finanze, di rivolgersi all’Fmi o alla Banca mondiale per chiedere assistenza. Respingiamo la proposta”, si legge nella nota, in cui si ribadisce la necessità di “salvaguardare la sovranità nazionale del Sudafrica, il suo diritto fondamentale all'autodeterminazione e la sua indipendenza, che non sono negoziabili, anche a costo di una crisi”. Il mese scorso il ministro delle Finanze Tito Mboweni aveva dichiarato che il governo si sarebbe rivolto all’Fmi o alla Banca mondiale nel caso in cui il paese fosse rimasto a corto di fondi per fronteggiare l’emergenza sanitaria legata alla pandemia di coronavirus. La scorsa settimana il viceministro delle Finanze, David Masondo, ha inoltre dichiarato all’emittente televisiva locale “eNca” che il governo stava discutendo con la Nuova Banca di sviluppo dei paesi Brics (Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica) un prestito di 1 miliardo di dollari per aiutare il paese nella lotta contro il coronavirus e nel portare avanti le riforme strutturali. (Res)