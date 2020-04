Algeria: 1914 i casi confermati di coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Algeria ha registrato un record di 89 nuovi casi confermati e 18 nuovi decessi per coronavirus. Secondo quanto ha reso noto Djamel Fourar, portavoce della commissione nazionale responsabile del monitoraggio dello sviluppo del coronavirus in Algeria, con i nuovi dati, il numero totale di casi confermati nel Paese nord africano di contagio ha raggiunto 1914 pazienti, mentre il numero di decessi è salito a 293 in 34 province. Per quanto riguarda le persone guarite, Fourar ha sottolineato che il loro numero è aumentato di giorno in giorno e ha raggiunto i 591 pazienti. (Ala)