Libia: nuovo caso di coronavirius, salgono a 25 i contagiati

- Si conta in Libia un nuovo caso di coronavirus. Il Centro nazionale per il controllo delle malattie in Libia (Ncdc) ha annunciato la registrazione di un nuovo caso che porta il numero totale dei contagiati nel paese a 25, otto dei quali guariti, ed una sola vittima, una donna anziana della capitale Tripoli. In una nota su Facebook di oggi, l'Ncdc ha affermato che il caso appena registrato riguarda una persona che aveva avuto contatti con un uomo precedentemente infetto. Il centro con sede a Tripoli non ha annunciato la città in cui è stato registrato il nuovo caso di contagio. (Res)