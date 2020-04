Coronavirus: Raggi, ne usciremo ma dovremo cambiare, servono poteri speciali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Roma è la città eterna, nei secoli ha resistito a tutto, ma credo che questa pandemia debba farci riflettere. Un virus è riuscito a fermare le economie mondiali. Certamente ne usciremo ma dovremo cambiare". Così, in un post su Facebook, il sindaco di Roma Virginia Raggi, che ieri è stata intervistata dalla trasmissione "Non è l'arena". "Dovrà cambiare la politica, per puntare su alcuni temi fondamentali: sanità pubblica, scuola pubblica, trasporto pubblico. Perché oggi si stanno accorgendo tutti che le politiche sulla sanità, un servizio essenziale e pubblico, sono state sbagliate e che servono medici infermieri e personale sanitario. Bisogna ripartire dalle città, che già oggi sono dei pilastri e continuano a erogare servizi ai cittadini anche durante questa crisi - continua la prima cittadina di Roma -. Ora servono poteri speciali per poter spendere subito i miliardi di euro che il governo sta stanziando: dobbiamo poter far partire velocemente i cantieri e non dopo anni. Un semplificazione delle procedure è fondamentale per far ripartire il paese dai territori, dalle città, dai sindaci", aggiunge Virginia Raggi. (segue) (Rer)