Coronavirus: Raggi, ne usciremo ma dovremo cambiare, servono poteri speciali (2)

- "Dobbiamo aiutare gli ultimi ed evitare che crescano la criminalità e il ricorso all’usura, soprattutto nelle periferie. Per chi non ha da mangiare stiamo distribuendo pacchi alimentari e i buoni spesa. Per i commercianti e le piccole imprese abbiamo avviato la raccolta fondi 'Roma riapre': una forma di microcredito dedicata a negozianti, bar, artigiani, affinché quando possano camminare con le loro gambe quando sarà il momento di ripartire - continua nel suo post Facebook Virginia Raggi -. Sono certa che i romani e gli italiani sapranno rinascere e sapranno conservare la solidarietà, il senso di comunità e la forza di rispettare le regole che abbiamo riscoperto durante questa emergenza. Conserviamo tutto questo e facciamone tesoro perché dobbiamo uscirne migliori", conclude il sindaco di Roma. (Rer)