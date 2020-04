Coronavirus: 2.669 morti in America latina, Colombia oltre quota cento (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il virus arriva in El Salvador solo il 18 marzo, con la prima delle sei morti il 31 marzo e 137 contagi ad oggi. Il presidente Nayib Bukele ha disposto una quarantena generale che avrebbe voluto prolungare fino a maggio, ma ad oggi in vigore solo al 16 aprile. In Honduras, con 397 casi e 25 morti, vige la quarantena obbligatoria a tutti i viaggiatori in arrivo dai paesi a rischio, il coprifuoco nazionale e lo stato di emergenza su tutto il territorio nazionale. Sale a 27 il numero di contagi ad Haiti, con due morti. Iniziata la fase di “trasmissione locale” a Cuba, 669 casi di contagio, 18 morti. Dal 31 marzo aeroporti chiusi per evitare “pericoli aggiuntivi” legati all’arrivo di stranieri. Bloccati tutti i trasferimenti urbani e interurbani e cancellata la tradizionale sfilata del 1 maggio. (segue) (Brb)