Coronavirus: Melilli (Pd), nessuna proposta di patrimoniale, è contributo di solidarietà

- Fabio Melilli, deputato del Partito democratico, intervenendo ai microfoni di Radio Cusano Campus, riguardo le polemiche sulla proposta del contributo di solidarietà per chi guadagna più di 80 mila euro, ha sottolineato: "Questo è il tempo dell'improvvisazione e dell'imprecisione quindi non mi stupisce questa polemica. Insieme al capogruppo Delrio e altri colleghi della Camera, pensando alla difficoltà di tante persone in questo momento anche comprarsi da mangiare, abbiamo immaginato un contributo di solidarietà molto progressivo. Siamo partiti - ha spiegato - da 80 mila euro di stipendio, ma chi guadagna 85 mila euro versa 100 euro sui 5 mila in eccedenza, deve essere deducibile quindi il 40 per cento lo recupera l'anno successivo. E questo gettito, che abbiamo calcolato in 1 miliardo e 300 mila euro andrebbe a chi è più in difficoltà". Questo purtroppo, ha poi continuato Melilli, "è il tempo della campagna elettorale, forse avremmo dovuto spiegarlo bene in una conferenza stampa anzichè fare un comunicato. C'è chi dice: fate pagare gli evasori, il problema è che questo è un tempo in cui le decisioni vanno prese nell'immediato. Anche nel mio partito ci sono state voci contrarie, è legittimo che ci siano opinioni diverse. Se però dobbiamo condizionare tutte le nostre scelte alle convenienze elettorali credo che non ne usciamo, tra l'altro io ho ricevuto molto più apprezzamenti che critiche per questa proposta. Sono convinto che in qualche modo ci si ritornerà. Ciò che mi dà maggiormente fastidio è che quando si fa una proposta si dovrebbe avere almeno l'umiltà di leggerla. C'è chi ha detto che tassiamo i redditi del 2019, quando invece la proposta era di tassare i redditi 20-21". (segue) (Rin)