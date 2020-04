Coronavirus: Melilli (Pd), nessuna proposta di patrimoniale, è contributo di solidarietà (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto alle misure economiche, il deputato del Pd ha osservato: "L'Italia purtroppo è un Paese molto complicato che fa fatica a far scendere a terra le decisioni che si prendono, anche quando sono molto urgenti. Accanto all'immissione di liquidità ci deve essere l'immissione di risorse fresche. E' chiaro che cambia il mondo, per alcuni comparti sarà difficilissimo: turismo, balneari, ristoranti. Noi abbiamo l'esigenza, in un Paese molto complicato, di fare del tutto perchè l'Ue ci costruisca scelte che non siano condizionate dagli egoismo nazionali, serve un'Europa consapevole che qui ci giochiamo tutto". Melilli ha infine ricordato: "La storia recente ci insegna che chi batte i pugni sul tavolo in Europa torna sconfitto. Il ministro Gualtieri sta dimostrando di essere autorevole, cosa non usuale. Credo che stia facendo un ottimo lavoro. La partita vera si gioca sul grande fondo per la ripresa, che è un eurobond. Il Mes non è più il Mes, gli eurobond si chiameranno in un modo diverso e credo che quella sia la scommessa dell'Europa solidale". (Rin)