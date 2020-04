Russia: governo, 681 milioni di dollari per gratifiche a dottori e operatori sanitari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo russo allocherà 50 miliardi di rubli (circa 681 milioni di dollari) per offrire bonus ai dottori e agli operatori sanitari impegnati nel contrasto all’epidemia di Covid-19. Lo ha dichiarato oggi il primo ministro russo, Mikhail Mishustin, durante una riunione con i vicepremier. “Il sostegno ai dipendenti del settore sanitario, che mettono a rischio la loro stessa vita per salvarne altre, è fondamentale: su disposizione del presidente, è stato firmato un decreto governativo per allocare 50 miliardi di rubli allo scopo di offrire bonus e gratifiche ai dottori e agli operatori sanitari”, ha detto il premier, aggiungendo che “un nuovo pacchetto di misure a sostegno dell’economia sarà presentato nel corso della settimana”. (Rum)