Coronavirus: 26 nuovi casi in Armenia, nel paese 1.039 contagi

- Le autorità armene hanno confermato 26 nuovi casi di Covid-19, portando così il totale dei contagiati nel paese a 1.039 persone. Lo si apprende dai dati aggiornati diffusi oggi dal Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie. In aumento anche i guariti, che con 14 pazienti dimessi nelle ultime 24 ore si sono attestati in totale a 211 persone. Crescono anche i morti, il cui totale è attualmente pari a 14 dopo il decesso di una paziente di 67 anni con patologie preesistenti all’ospedale di Erevan. (Res)