© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cielo da velato a irregolarmente nuvoloso o localmente nuvoloso, per transito di nubi medio alte da ovest a est. Precipitazioni assenti, salvo isolati episodi in serata su Retiche di confine. Minime stazonarie, massime in aumento. In Pianura minime intorno a 9°C, massimo intorno a 24°C. (Rem)