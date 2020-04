Turchia: presidenza respinge dimissioni ministro Interno Solyu per polemiche su coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidenza turca ha respinto le dimissioni presentate ieri dal ministro dell'Interno turco, Suleyman Solyu, dopo essere stato al centro delle polemiche per l'annuncio del coprifuoco nel weekend che ha colto di sorpresa milioni di persone. L'ufficio stampa della presidenza turca ha annunciato che "il presidente Recep Tayyip Erdogan non ha accettato le dimissioni del ministro, che rimane quindi al suo posto". Solyu aveva annunciato ieri su Twitter le sue dimissioni assumendosi la responsabilità dell'introduzione del coprifuoco imposto in 31 città proprio nel bel mezzo delle ferie del fine settimana. Il ministro ha spiegato che "nonostante il tempo limitato, i fatti ci hanno imposto l'introduzione del coprifuoco per impedire la diffusione della pandemia da coronavirus". (Res)