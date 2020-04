Business News: studio Ua, in Africa 20 milioni di posti di lavoro a rischio a causa della pandemia di Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa 20 milioni di posti di lavoro sono a rischio in Africa a causa dell'impatto della pandemia di coronavirus. È quanto emerge da uno studio dell'Unione africana, secondo cui l'economia africana si contrarrà fra lo 0,8 e l’1,1 per cento nel 2020, mentre prima dell'inizio della pandemia le stime prevedevano una crescita del 3,4 per cento. Inoltre, la pandemia di Covid-19 potrebbe determinare una contrazione del 15 per cento degli investimenti diretti esteri del continente, il che potrebbe avere un impatto drammatico sull'occupazione. “Quasi 20 milioni di posti di lavoro, sia nel settore formale che informale, sono minacciati di andare persi nel continente se la situazione continuerà”, si legge nel rapporto, secondo cui i governi africani potrebbero perdere fino al 20-30 per cento delle loro entrate fiscali, stimate a 500 miliardi di dollari nel 2019. Quanto alle esportazioni e alle importazioni, diminuiranno di almeno il 35 per cento rispetto ai livelli del 2019, causando una perdita del valore degli scambi di circa 270 miliardi di dollari, in concomitanza con un aumento della spesa pubblica di almeno 130 miliardi di dollari. I produttori petroliferi africani, che hanno visto il valore delle loro esportazioni di greggio precipitare nelle ultime settimane, saranno tra i più colpiti: la sole Nigeria e Angola – principali produttori di petrolio dell'Africa sub-sahariana – potrebbero perdere 65 miliardi di dollari di entrate, mentre gli esportatori di petrolio africani dovrebbero vedere raddoppiare i loro deficit di bilancio quest'anno e le loro economie si contrarranno in media del 3 per cento. (Res)