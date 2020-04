Business News: Sudafrica, società aerospaziale Denel progetterà e svilupperà ventilatori medici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia sudafricana Denel, attiva nel settore aerospaziale e della difesa, progetterà e svilupperà ventilatori medici in collaborazione con altre agenzie statali, enti di ricerca e società di tecnologia medica del Sudafrica per contribuire a rafforzare la lotta alla pandemia di coronavirus nel paese. Lo ha annunciato in una nota l’amministratore delegato del gruppo Denel, Danie du Toit, secondo cui gli ingegneri di Denel Dynamics e Denel Aeronautics stanno già lavorando 24 ore su 24 al “Progetto Sabela” per produrre i ventilatori. “Siamo ancora nelle prime fasi del progetto, ma siamo ottimisti sul fatto che questa iniziativa locale contribuirà ad alleviare la terribile necessità di ventilatori medici richiesti in gran numero sia negli ospedali pubblici che privati”, ha affermato Du Toit, annunciando che è stata formata una task force composta da esperti di Denel, Armscor – che acquisisce materiale per la difesa per conto del Dipartimento della Difesa –, la compagnia statale di distribuzione dell’energia elettrica Eskom, il Consiglio per la ricerca scientifica e industriale e altre agenzie per progettare e produrre prototipi locali di ventilatori medici. L’annuncio segue l’appello dell'Unione africana che la scorsa settimana, oltre a chiedere più cooperazione e sostegno internazionale, ha sottolineato la necessità di aumentare la produzione locale di forniture e attrezzature mediche nel continente. (Res)