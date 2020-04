Business News: Naturgy vende la sua attività in Kenya per 57 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo spagnolo Naturgy ha annunciato la vendita di Iberafrica, la sua società in Kenya, ad AP Moller Capital per 62 milioni di dollari (circa 57 milioni di euro). L'operazione comporta la cessione del 100 per cento della sua partecipazione a suddetta società, nonché del debito. Secondo la società presieduta da Francisco Reynes, riferisce la stampa locale, la vendita non fornirà "significative plusvalenze". Con sede a Nairobi, Iberafrica possiede e gestisce un impianto di generazione elettrica da 52,5 mw. Fino al 2019 era in funzione un altro impianto di generazione da 51,1 mw che è attualmente in fase di smantellamento. (Res)