Business news: Colombia, attivo programma di aiuti per famiglie vulnerabili attive nel settore informale

- Il governo della Colombia ha attivato un pacchetto di aiuti per circa tre milioni di famiglie vulnerabili attive nel settore informale, nel tentativo di arginare le ripercussioni dell’emergenza sanitaria legata al nuovo coronavirus. Le famiglie destinatarie riceveranno aiuti per 160 mila pesos (circa 36 euro). Il provvedimento fa parte delle misure adottate dall’esecutivo di Bogotà per attenuare l’impatto economico della crisi. Nei giorni scorsi ha preso il via anche il programma di rimborso dell’Iva per circa un milione di famiglie vulnerabili. Come annunciato dal governo ogni famiglia riceverà 75 mila pesos (circa 17 euro) ogni due mesi. (Res)