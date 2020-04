Business news: Brasile, coronavirus, governo autorizza lavoratori a prelevare parte del Tfr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo brasiliano ha concesso ai lavoratori di prelevare in anticipo una parte del trattamento di fine rapporto, come misura per attutire le difficoltà economiche legate all'emergenza del nuovo coronavirus. Il decreto permetterà, dal 15 giugno al 31 dicembre, di effettuare un prelievo straordinario fino a 1.045 real, l'equivalente di circa 200 euro. Negli auspici del governo, ha spiegato il sottosegretario alla politica economica del ministero dell'Economia, Adolfo Sachsida, la misura iniettare nell'economia circa 35 miliardi di real (l'equivalente di circa 6,1 miliardi di euro), e andare a beneficio di 60 milioni di lavoratori. Sarà la banca statale Caixa Economica Federal (Cef) a definire i criteri per il prelievo. (Res)