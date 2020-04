Business news: Messico, coronavirus, crediti "sulla parola" a un milione di piccoli imprenditori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo messicano consegnerà sussidi da 25mila pesos (l'equivalente di circa 950 euro) a un milione di piccoli imprenditori colpiti dall'emergenza economica legata alla diffusione del nuovo coronavirus. Nel concedere questi fondi non si farà distinzione tra attività regolari e sommerse, ha spiegato in questi giorni il presidente del Messico Andres Manuel Lopez Obrador, convinto della necessità di mettere in sicurezza le fasce più deboli della popolazione. Il credito verrà inoltre erogato firmando un documento nel quale il beneficiario, specificata la natura della sua attività, si impegna "sul suo onore", a restituirlo. Il prestito andrà rifuso a un tasso annuale del 6,5 per cento, il costo del denaro fissato a marzo dalla Banca centrale (Banxico). I beneficiari verranno selezionati da una lista di oltre 5 milioni di soggetti, compilata con interviste fatte all'inizio della legislatura "casa per casa" tra chi richiedeva assistenza allo sviluppo. "Da questi cinque milioni ne tireremo fuori uno e distribuiremo i fondi dove l'epidemia sta colpendo più e, ovviamente, dove l'economia è più pregiudicata", ha detto il presidente nel corso della tradizionale conferenza stampa quotidiana. I fondi verranno fisicamente erogati da tre istituti di credito - Banorte, Banco Azteca e Santander - i cui direttori, ha spiegato il presidente, hanno accettato di non chiedere nessuna commissione. I pagamenti si inizieranno a realizzare a maggio e verranno concessi dopo tre mesi dalla richiesta. Il credito verrà spalmato su due anni, con rate mensili da 850 pesos. (Res)