Business News: coronavirus, presidente Malawi annuncia riduzione stipendio del 10 per cento per sostenere imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Malawi, Peter Mutharika, e i membri del suo governo hanno annunciato una riduzione dello stipendio del 10 per cento e l’intenzione di destinare i ricavi alla lotta contro il coronavirus nel paese. Lo ha dichiarato lo stesso capo dello Stato in un discorso alla nazione trasmesso in diretta televisiva, nel corso del quale ha anche annunciato un pacchetto di misure volte ad attutire l’impatto economico della pandemia sulle piccole e medie imprese, tra cui agevolazioni fiscali, una riduzione dei prezzi del carburante e un aumento delle indennità di rischio per gli operatori sanitari. Mutharika ha inoltre ordinato l'apertura del mercato del tabacco – principale percettore di valuta estera del Malawi – e il permesso di operare senza interruzioni per proteggere i piccoli agricoltori e rafforzare le entrate in valuta estera. “L'attacco del coronavirus ha un enorme impatto negativo sull'economia e sulle imprese di tutto il mondo. Ci sono molti uomini d'affari e attori del settore che non sono sicuri della situazione mentre si sta svolgendo. So che tutti sono preoccupati”, ha detto il presidente. “Pertanto, il governo prenderà misure per proteggere posti di lavoro e redditi, proteggere le imprese e garantire la continuità della catena di approvvigionamento e la sopravvivenza dell'economia”, ha aggiunto. Tra le altre misure, Mutharika ha autorizzato la Banca centrale del Malawi a consentire alle banche di offrire una moratoria di tre mesi sui pagamenti degli interessi sui prestiti alle piccole e medie imprese, oltre ad ordinare alla Commissione per la concorrenza e il commercio equo e solidale del paese di istituire un rigoroso monitoraggio dei controlli dei prezzi. Tutti i fornitori di servizi non essenziali sia nel settore pubblico che in quello privato saranno invece tenuti a lavorare da casa con effetto immediato. La scorsa settimana il Malawi ha registrato i suoi primi quattro casi confermati di contagio da coronavirus. (Res)