Business News: Nigeria, creato fondo da 1,39 miliardi di dollari per risposta a emergenza coronavirus

- Il governo della Nigeria ha annunciato la creazione di un fondo da 500 miliardi di naira (1,39 miliardi di dollari) per rafforzare le strutture sanitarie nella lotta contro la pandemia di coronavirus nel paese. Come annunciato alla stampa dal ministro delle Finanze, Zainab Ahmed, dal portavoce della Camera dei deputati Femi Gbajabiamila e dal presidente del Senato, Ahmad Lawan, sono state concordate le modalità di prelievo dei fondi dai diversi conti pubblici nazionali e il modo di procedere per ottenere ulteriori sovvenzioni. "Questo fondo di intervento deve essere utilizzato per migliorare le strutture sanitarie", ha dichiarato Ahmed. In Nigeria si registrano attualmente 224 casi confermati di contagio e cinque morti. Lo stato di Lagos, il vicino stato di Ogun e il territorio della capitale di Abuja hanno iniziato lunedì scorso una quarantena di due settimane lunedì allo scopo di arginare la diffusione del virus. (Res)