Business news: Messico, coronavirus, investimenti pubblici e aiuti a fasce deboli per rilancio economia

- La ripresa economica che dovrà seguire la crisi "transitoria" creata dal nuovo coronavirus sarà affidata agli investimenti pubblici, a misure di sostegno alle fasce più deboli della popolazione - per sostenerne i consumi ed evitare ulteriori costi sociali - e a nuove misure di austerità. È il piano che il presidente Andres Manuel Lopez Obrador ha annunciato presentando il rapporto trimestrale alla nazione, quasi tutto centrato sulla strategia di risposta all'emergenza sanitaria. L'auspicio è che nei prossimi nove mesi, vinta la battaglia contro la Covid-19, l'insieme dei provvedimenti possa arrivare a garantire due milioni di posti di lavoro. Un programma nel quale - per il momento - non rientrano misure ricorrenti in altri paesi come la creazione di nuovo debito o interventi sul piano fiscale. (Res)