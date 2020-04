Business news: Perù, coronavirus, turismo perde 6 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il settore del turismo in Perù sta perdendo 6 miliardi di dollari a causa delle misure restrittive imposte per contenere la diffusione del coronavirus. Lo rende noto Carlos Canales, presidente della Camera nazionale del turismo (Canatur), secondo quanto riferisce l’emittente “Rpp”. I più colpiti sono i 3,5 milioni di persone che lavorano nel settore, di cui 1,4 milioni formali. Canatur ha quindi chiesto al governo di adottare misure di sostegno al settore. La Camera propone che lo Stato sovvenzioni l’80 per cento dei salari dei dipendenti formali. (Res)