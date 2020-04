Business news: Argentina, coronavirus, Fernandez annuncia "flessibilizzazione" quarantena a partire dal 13 aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Argentina, Alberto Fernandez, ha dichiarato che la quarantena generale non cesserà il 12 aprile, come previsto dal decreto attualmente in vigore, ma che a partire da quella data verrà "flessibilizzata". "Abbiamo fatto uno sforzo enorme, non possiamo vanificarlo, quello che faremo è vedere che tipo di attività riusciremo a flessibilizzare", ha detto Fernandez in un'intervista rilasciata al canale "Tn". "Sentiamo che siamo messi un pò meglio ma dobbiamo muoverci con cautela", ha quindi aggiunto. (Res)