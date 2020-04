Business news: Brasile, coronavirus, famiglie a basso reddito esentate da pagamento bollette elettricità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo brasiliano ha pubblicato un decreto in cui dispone l'esenzione del pagamento delle bollette dell'elettricità per i consumatori a basso reddito. La misura era già stata annunciata dal presidente Jair Bolsonaro nel corso di un discorso alla nazione. I consumatori avranno uno sconto del 100 per cento sulla tariffa relativa ai consumi compresi tra il primo aprile e il 30 giugno. L'esenzione si applicherà alle unità che consumano fino a 220 kilowattora (kWh) al mese e che sono incluse nella tariffa sociale. Il governo federale stanzierà 900 milioni di real (160 milioni di euro) per coprire le spese mentre i costi rimanenti saranno pagati dal Conto di sviluppo energetico (Cde). La misura fa parte dell'insieme di azioni messe in campo dal governo per mitigare gli effetti sull'economia della pandemia di coronavirus. (Res)