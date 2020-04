Business news: Argentina, Standard & Poor's abbassa rating debito argentino a "default selettivo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'agenzia di rating Standard & Poor's (S&P) ha abbassato la valutazione creditizia del debito pubblico argentino in valuta estera al livello di "default selettivo". La decisione è stata presa alla luce dell'annuncio fatto questa settimana dal governo argentino di sospendere per tutto il 2020 i pagamenti delle scadenze dei bond in dollari emessi sotto legislazione argentina e in mano a creditori privati. Secondo S&P la decisione unilaterale del governo di differire i pagamenti costituisce chiaramente una "inadempienza contrattuale". L'agenzia statunitense ritiene inoltre "praticamente un dato di fatto" anche il default dei bond in valuta estera sotto legislazione straniera e afferma che non prevede di migliorare il rating "fino a quando non verrà resa nota la strategia di ristrutturazione integrale del debito estero" da parte del governo di Alberto Fernandez. (Res)